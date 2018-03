A Fantastic Woman e Winchester nas telonas

Winchester

CBS Fims

O longa de suspense de terror Winchester com a atriz premiada Helen Mirren estreia na próxiam sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Sarah Winchester é herdeira de uma empresa de armas de fogo que está convicta de que é assombrada pelas almas mortas através do rifle da família Winchester. Após as repentinas mortes do marido e filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos. Quando o psiquiatra Eric Price é chamado para avaliar o estado psicológico de Sarah, ele percebe que a obsessão dela não seja tão insana assim. Além de Mirren, estão no elenco Jason Clarke, Laura Brent, Eamon Farren, entre outros. O roteiro foi escrito pelos irmãos Spierig, Michael e Peter, que também dirigiram o filme. #WinchesterMovie

A Fantastic Woman

Sony Pictures Classics

O filme chileno nomeado para o Oscar na cateogoria de filme estrangeiro, A Fantastic Woman, também estreia na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Marina, uma garçonete transexual, com o sonho de ser uma cantora de sucesso. Devido a isso, ela canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de Orlando, seu namorado, sua vida dá uma virada de 180 graus. No elenco estão Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Amparo Noguera, entre outros. Na direção, Sebastián Lelio que também escreeu o roteiro ao lado de Gonzalo Maza. O longa participou da 67ª edição do Festival Internacional de Berlim, onde recebeu os prêmios Urso de Prata, Teddy e o Ecumênico do Júri. #AFantasticWoman

The Insult

Cohen Media Group

O drama The Insult expande para o sul da Flórida na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Toni é um cristão libanês que sempre rega as plantas de sua varanda e um dia, acidentalmente, acaba molhando Yasser, um refugiado palestino. Assim começa um desacordo que evolui para julgamento na cidade de Beirute mas acaba tomando dimensão nacional. A direção é de Ziad Doueiri que também assina o roteiro ao lado de Joelle Touma. O longa estará representando o Líbano na corrida pelo Oscar de Filme Estrangeiro. #TheInsultFilm

Bilal: A New Breed of Hero

Vertical Entertainment

A animação Bilal: A New Breed of Hero chega as telonas no dia 2 de fevereiro. Há mil anos atrás, Bilal, um rapaz com o sonho de se tornar um grande guerreiro é seqüestrado com sua irmã, Ghufaira e os dois são levados para uma terra longe de casa. Jogado para um mundo onde a ganância e a injustiça governam tudo, Bilal encontra a coragem de levantar a voz e fazer uma mudança. Inspirado por eventos verdadeiros, esta é uma história de um herói real que ganhou sua lembrança no tempo e na história. No elenco de vozes: Adewale Akinnuoye-Agbaje, China Anne McClainm Ian McShane, entre outros. Ayman Jamal e Khurram H. Alavi dirigiram e também escreveram o roteiro ao lado de Alexander Kronemer. #PowerOfOne

A Ciambra

Sundance Selects

O drama do diretor Jonas Carpignano, A Ciambra, também chega as telonas na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Aos 14 anos, Pio tem vontade de crescer mais rápido. Assim como seu irmão mais velho, Cosimo, ele bebe, fuma e aprende a dar pequenos golpes na rua. Certo dia, Cosimo fica incapaz de cuidar da sua família, fazendo com que Pio assuma seu lugar. Com uma função tão importante nas mãos, Pio irá encarar uma escolha muito complicada. No elenco estão Pio Amato, Damiano Amato e Koudous Seihon. #ACiambra

