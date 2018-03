4ª edição dos Brasileirinhos da Flórida em Pompano

A quarta edição do Projeto Cultural Brasileirinhos no Sul da Flórida acontecerá neste sábado, dia 24 de fevereiro, em Pompano Beach, com o tema: “O Contador de Histórias “.

Produzido pela Global Assistance Foundation, o evento é voltado às crianças de 4 a 12 anos e contará com muita música e recreação, atividades na Língua Portuguesa, literatura brasileira, artes e bastante diversão.

Para participar das atividades, é preciso registrar as crianças pelo link http://goo.gl/7GBF5q

O evento terá a participação especial da apresentadora Fernanda Pontes.

Investimento: $ 25.00 – Inclui todas as atividades, alimentação e material.

Horário: 9am às 4:30pm

Contato: (954) 837-2237

Local: 1103 NE 33rd Street – Pompano Beach

Os fundos arrecadados neste evento serão designados para o projeto de Educação na Vila do Jacaré, Amazonas.

http://br.global-foundation.com/…/brasileirinhos-e-o-contad…

