103 migrantes são encontrados em trailer abandonado perto da fronteira entre México e EUA

Agentes de imigração do México disseram que encontraram 103 migrantes da America Central em um trailer abandonado no acostamento de uma estrada perto da fronteira com os Estados Unidos.

O National Immigration Institute, do México, disse na sexta-feira, dia 23, que o trailer foi encontrado perto de Ciudad Camargo, do outro lado da fronteira de Rio Grande City, no Texas.

Autoridades disseram que o trailer aparentemente foi abandonado por traficantes de imigrantes e policiais que passaram por ali ouviram pessoas pedindo socorro do lado de dentro.

O grupo inclui 91 hondurenhos, sete guatemaltecos e cinco salvadorenhos. Entre eles havia 24 adolescentes e 12 crianças desacompanhadas que foram entregues a autoridades dedicadas ao bem estar de crianças.

O presidente Donald Trump exigiu, na sexta-feira, que o governo mexicano bloqueie membros da gangue MS-13 de viajar pelo México para chegar aos Estados Unidos. Fonte: Fox News.

Baixe nosso app:

Comments